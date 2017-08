La première des 4 Foulées remportée par Jérémy Hunt et Laurence Yerly

Jérémy Hunt a décroché la première étape des 4 Foulées mercredi soir à Saignelégier. Le Bruntrutain a remporté la course en 32’09’’24. Le podium est complété par Julien Fleury de la Chaux-de-Fonds et par Jonathan Raya de Neuchâtel. Chez les dames, c’est une autre Neuchâteloise qui s’est imposée en 38’04’’24, Laurence Yerly. Eléonore Paupe de Pleigne et Morgane Crausaz du Noirmont se placent à la deuxième et troisième place.

Ce sont 812 coureurs qui ont pris part à ce premier tracé. La deuxième étape de cette 25è édition a lieu mercredi prochain au Noirmont. /ncp