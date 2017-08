Aventure sportive à Hawaï pour une jeune Vaudruzienne

Son trip, c’est le Xterra : une appellation protégée – comme peut l’être le crossfit en fitness !

La Vaudruzienne Loanne Duvoisin est une adepte fervente de cette discipline sportive appelée aussi cross triathlon. L’Xterra réunit en effet les trois sports de base d’un triathlon classique, mais dans des versions souvent plus techniques et plus rudes. Le vélo est remplacé par le VTT et la course à pied par un cross dans le terrain.

Agée de 19 ans, Loanne Duvoisin a décroché son ticket pour les championnats du monde juniors, fin octobre à Hawaï, sur l’île de Maui. C’est son grand défi de la saison. Et il commencera justement par un kilomètre et demi de natation dans l’Océan Pacifique qui ne sera pas de tout repos. Loanne Duvoisin explique pourquoi :