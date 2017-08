Jardindesdents gagne à domicile

Le JuraDéfi tombe en mains jurassiennes. L’équipe Jardindesdents a remporté la 12e édition de ce relais multisports samedi dans les Franches-Montagnes. Gervais Gigon, Maxime Lachat, Gérard Glaus, Philippe Beuret, Dominique Guélat et Clément Schaffter ont réalisé un temps de 2h59’33’’ pour parcourir les 63 km de l’épreuve. Les équipes de quatre à six concurrents devaient se relayer sur du roller, de la course à pied, de la natation, de la course de montagne, du vélo de route et du VTT. Jardindesdents a devancé Sky Giants de 2’25’’ et Régie de la Trame de 3’03’’.

Côté féminin, les ex-folles du stade ont dominé l’épreuve en 3h31’34’’. Laurence Laucatelli, Natacha Erard, Laurence Donzé et Crystel Matthey ont devancé les Natur’elles et les Neuchaventurières.

Ce 12e JuraDéfi a réuni 106 équipes, un peu moins que l’an dernier. Les organisateurs ont utilisé pour la première fois leur propre chronométrage. /msc