Léa Sprunger s'illustre

Magnifique performance de Léa Sprunger. L’athlète vaudoise a terminé 5e, jeudi soir, du 400 mètres haies aux mondiaux d’athlétisme de Londres. Elle a couru en 54''59, soit un de ses tout meilleurs temps. La victoire est revenue à une Américaine, Kori Carter. Léa Sprunger était « très contente » après la course et a affirmé qu’elle aurait signé tout de suite si on lui avait dit qu’elle finirait à ce rang.

Non pour Kamundji et Atcho, oui pour Büchel

Cela s’est moins bien passé, en revanche, pour Mujinga Kambundji et Sarah Atcho sur le 200 mètres, jeudi soir. Les deux Suissessses ont été éliminées en demi-finales. La Bernoise a couru en 23''00 et la Vaudoise en 23''12.

Le sourire était par contre sur les lèvres de Selina Büchel. La St-Galloise s’est qualifiée à la place pour les demi-finales du 800 mètres. Elle a couru en 2'00''23, ce qui lui a valu le 3e temps de l’ensemble des six séries.

Hormis la présence des Helvètes, un des moments forts de la soirée de jeudi a été la finale du 200 mètres messieurs. Le demi-tour de piste a couronné le Turc Ramil Guliyev, qui a coiffé au poteau les favoris en courant en 20''09. Il a devancé le Sud-Africain Wayde Van Niekerk et le coureur de Trinidad-et-Tobago, Jereem Richards. /mle