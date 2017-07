Les Neuchâtel Knights en appellent à votre bon coeur

Les Neuchâtel Knights repartent en campagne. Le club de football américain a lancé fin juin une récolte de fonds. Son but est de pouvoir financer une vidéo promotionnelle qui cherche à relancer l’intérêt du public pour un sport plutôt de niche.

Le club a besoin de 4'400 francs pour mandater une entreprise de production vidéo. Et pour réunir cette somme, les Knights utilisent la plateforme de financement participatif « We make it ». N’importe qui peut ainsi facilement promettre un don au club contre une récompense. La valeur de cette dernière varie, bien sûr, en fonction de l’importance du don.

Cependant, pour que les Neuchâtel Knights puissent toucher les sommes promises, le montant minimum de 4'400 francs doit être atteint en 30 jours. Or, à neuf jours de la fin du délai, seulement deux contributeurs ont promis d’apporter leur soutien financier au projet. Et pour un montant total de 140 francs !

Le club neuchâtelois va donc devoir serrer la vis à ses supporters s’il espère pouvoir lancer son projet comme prévu durant le mois d’août. /dsa

Plus d'informations sur la page de la plateforme de financement.