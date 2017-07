Julia et Christian Fatton au bout de l’effort

Courir durant une journée sans vraiment s’arrêter. Julia et Christian Fatton ont pris part le week-end dernier aux 24h des championnats du monde à Belfast en Irlande du Nord. Le principe est de parcourir la plus longue distance possible durant ce laps de temps sur une boucle de 1'653 mètres.

Julia Fatton a pris le 8e rang final de la catégorie dame avec une distance de 236,183 km, améliorant de six kilomètres son record personnel. Avec l’équipe d’Allemagne féminine, elle a décroché la médaille de bronze.

Christian Fatton a lui souffert de sa jambe droite. Il est quand même parvenu à terminer sa course en parcourant au total 202,786 km. Une distance qui lui permet de prendre la 3e place de la catégorie d’âge 55-60 ans. Il termine au 86e rang du classement scratch sur 159 hommes classés. /comm-jpp