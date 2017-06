L’appel du large pour Yann Burkhalter

Yann Burkhalter va bientôt hisser la grande voile et prendre le large. Ce navigateur établi à La Neuveville se lance à l’assaut de la Mini-Transat. Il s’agit d’une course au large en solitaire, sans assistance et sans communication avec la terre, sur un voilier de 6,5 mètres (Mini650). Cette compétition transatlantique emmènera ce constructeur naval de métier de La Rochelle à Le Marin en Martinique, avec une étape à Las Palmas aux Iles Canaries. Le départ sera donné le 1er octobre dans le sud-ouest de la France. Âgé de 26 ans, Yann Burkhalter prépare sa participation à la Mini-Transat depuis maintenant deux ans. Vous pouvez suivre ses aventures ici.

Yann Burkhalter nous a accordé un entretien à retrouver samedi dès 12h35 dans l’émission sportive de la rédaction, Bienvenue au club. /emu