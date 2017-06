Titre national pour Loanne Duvoisin en cross-triathlon

Natation, VTT, course à pied : c’est le cross-triathlon, une discipline sportive que Loanne Duvoisin apprécie tout particulièrement. Agée de 19 ans, l’étudiante des Geneveys-sur-Coffrane est devenue championne de Suisse juniors de la spécialité. C’était samedi à La Vallée-de-Joux. Toutes catégories confondues, Loanne Duvoisin a terminé troisième du classement scratch féminin en 2h44’48’’. Son pensum comprenait 1 km 500 de natation dans le lac de Joux, 26 kilomètres de VTT et 10 kilomètres de course à pied. Et son titre national lui ouvre les portes de la finale du XTERRA world championship, qui aura lieu le 29 octobre à Hawaï. /mne