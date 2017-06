Les membres du Neuchâtel Karaté-Do ont enlevé quatre médailles lors de l’Austrian junior Open, samedi et dimanche à Salzburg en Autriche. Oriane Zumwald s’est illustrée à deux reprises (argent en kumite M21 moins de 61 kilos et bronze en catégorie open). Pauline Bonjour et Antoine Schiess se sont classés respectivement deuxième et troisième de leur catégorie./mne