Deux titres romands en gymnastique pour le canton de Neuchâtel

1800 gymnastes de 54 sociétés romandes se sont donné rendez-vous à Neuchâtel pour le Championnat romand de sociétés. Organisé par Gym Serrières et l’Union romande de gymnastique, c’est le championnat romand le plus important de la saison. Les gymnastes et leurs sociétés se sont produits dans des démonstrations d’ensemble qui mêlent agrès et gymnastique. Et les Neuchâtelois ont fait fort, deux titres de champions romands: Chézard-St-Martin en saut et Les Ponts-de-Martel dans la catégorie Team aérobic équipe, une médaille d’argent pour Chézard-St-Martin en barres parallèles. Notons aussi deux troisièmes places: Cornaux en team aérobic équipe et Serrières en saut. /dau