Victoires neuchâteloise et vaudoise à Tramelan

Emma Bilham a écrasé la concurrence. La triathlète professionnelle a facilement remporté le triathlon de Tramelan samedi matin. La Vaudoise a parcouru les 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied de la première manche du championnat jurassien en 1 heure et 11 minutes. Elle a devancé de 8 minutes la Neuchâteloise Joanna Ryter et de 10 minutes la Bernoise Claudia Hossmann.

Alexis Lhérieau a été le plus fort chez les hommes. Le Neuchâtelois a parcouru la même distance que les dames en 1 heure et 10 minutes. Il a été plus rapide de seulement 8 secondes par rapport à son collègue cantonal Ricardo Senos. Le Jurassien Romain Christe complète le podium à 43 secondes du vainqueur.

Les résultats complets se trouvent ici. /jeb