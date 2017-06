Un duo franco-suisse triomphe au Jura Raid Aventure

C’est la complémentarité qui a fait l’affaire. Ce sont les mots de Benoît Peyvel et Alex Dimitriou. Les deux compères ont remporté samedi à Boudry la 12e édition du Jura Raid Aventure en experts avec un temps 5 heures et 24 minutes. Chez les dames, la victoire est revenue à la paire Sarah Conradt et Sandra Schärer en près de 8h00 de course.

Les équipes de cette catégorie reine se sont affrontées sur un parcours de 65 kilomètres en pratiquant plusieurs disciplines à la suite : la course à pied, le VTT et le roller, le tout avec la difficulté de bien s’orienter avec une carte à la main. Les concurrents ont également dû se rendre sur le lac pour la partie surprise réservée par les organisateurs.

Deux autres catégories moins exigeantes étaient également à disposition des concurrents. Au total, ce sont 180 équipes qui s’étaient inscrites pour cette édition, dont 80 dans la catégorie la plus familiale nommée « découverte ».

Le Jura Raid Aventure est pour l’heure l’unique course de ce genre en Suisse, alors que la discipline est très populaire en France. L’année prochaine une seconde épreuve devrait voir le jour à Lausanne. /lre