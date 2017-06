La 43e édition de Cressier-Chaumont a été remportée ce samedi par Tefera Mekonen. L’Ethiopien a remporté la course de 13 kilomètres et 750 mètres de dénivelé en 57 minutes et 56 secondes. Il s’impose devant le Chaux-de-Fonnier Julien Fleury et Sébastien Droz (Erlach).

Du côté des dames, c’est l’incontournable Laurence Yerly qui a remporté la victoire. La Vaudruzienne a gagné devant Karen Schultheiss (Neuenegg) et la Fleurisanne Mélanie Jeannerod. /jha