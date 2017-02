Alan Roura accueilli en héros

Hip hip hip Roura.

Alan Roura a terminé le Vendée Globe, il y a une semaine. A 23 ans, le navigateur genevois est devenu le plus jeune skipper à finir ce tour du monde en solitaire. Il s'est finalement classé 12e pour sa première participation.

Ce samedi, il était présent à Champagne (VD) chez son sponsor pour un bain de foule et une séance d’autographes. Pendant près de 3 heures, Alan Roura ne s’est pas arrêté de signer, de sourire et d’être mitraillé sous tous les angles.

Mais, à peine arrivée de son périple autour du monde, il nous a confié qu’il songeait déjà au prochain Vendée Globe. Le but sera cette fois de disposer d'un bateau récent et performant, et non pas d'une embarcation âgée de 17 ans, pour aller décrocher la victoire (!). /jha