13e place pour Paul Niederberger sur 5 km

Rebelote pour Paul Niederberger sur 5 km en eau libre aux Championnats d'Europe à Paris. Le ...
13e place pour Paul Niederberger sur 5 km

13e place pour Paul Niederberger sur 5 km

Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Rebelote pour Paul Niederberger sur 5 km en eau libre aux Championnats d'Europe à Paris. Le Zurichois a une fois encore terminé meilleur Suisse en prenant la 13e place.

Niederberger, 12e mardi sur 10 km, a concédé un peu moins d'une minute et demie à l'Allemand Florian Wellbrock, qui s'est une nouvelle fois imposé. Le jour précédent, lors des épreuves disputées dans un bras de la Seine, le décuple champion du monde avait remporté sa première médaille d'or aux Championnats d'Europe. Sur 5 km, Wellbrock s'est imposé devant le tenant du titre, le Hongrois David Betlehem, et l'Italien Gregorio Paltrinieri.

Les autres Suisses, Christian Schreiber et Nolan Carrel, ont terminé respectivement 24e et 31e de cette épreuve qui réunissait 34 nageurs.

/ATS
 

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