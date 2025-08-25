100 m haies: Cyréna Samba-Mayela forfait pour Tokyo

Gênée par les blessures cette saison et trop juste physiquement, Cyréna Samba-Mayela ne disputera ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Gênée par les blessures cette saison et trop juste physiquement, Cyréna Samba-Mayela ne disputera pas les Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre), a-t-elle annoncé lundi sur Instagram.

La Française s'était parée d'argent aux JO de Paris 2024 sur 100 m haies, discipline dans laquelle s'illustre la Bernoise Ditaji Kambundji.

'J'aurai essayé. J'ai passé une grosse partie de cette année handicapée par deux blessures qui se sont suivies. J'ai repoussé mes limites (...) mais malgré tous mes efforts, ce n'était pas suffisant pour préparer les Championnats du monde dans les meilleures conditions', écrit Cyréna Samba-Mayela.

Unique médaillée de l'athlétisme français aux Jeux de Paris, Cyréna Samba-Mayela n'avait plus couru en compétition depuis septembre 2024 avant sa rentrée dimanche aux discrets Championnats d'Ecosse. Sélectionnée sous réserve, elle ne devait pas nécessairement courir sous les minima (12''60) mais avait jusqu'à dimanche pour montrer sa 'capacité à performer au plus haut niveau'.

Face à des concurrentes de niveau régional, elle a certes remporté sa série avec une avance déconcertante mais le chrono à l'arrivée, 13''30, est son pire résultat depuis mai 2022, le tout malgré des conditions météo idéales et un vent de dos. En finale, elle a terminé quatrième de la course en 13''37.

'Trop peu de temps, trop peu de repères. Il y a beaucoup de frustration (...) J'ai déjà le regard porté plus loin et il est temps de construire la suite avec patience et intelligence. A l'année prochaine', conclut Samba-Mayela sur ses réseaux sociaux.

/ATS
 

