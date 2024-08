100 m dames: Kambundji passe, Frey et Kora se ratent

Mujinga Kambundji a maîtrisé son sujet dans le 1er tour du 100 m aux JO de Paris.

La Bernoise a réussi un chrono de 11''05 pour prendre la 2e place de sa série (12e temps total). Géraldine Frey et Salomé Kora ont en revanche manqué leur affaire et passent à la trappe.

Placée dans la 7e et avant-dernière série, Mujinga Kambundji a pu gérer son effort dans les derniers mètres pour s'assurer l'une des trois places directement qualificatives pour les demi-finales de samedi soir. Elle a été devancée sur la ligne par la Gambienne Gina Maria Bass Bittaye (11''01).

Ce fut plus compliqué pour Géraldine Frey et Salomé Kora. La Zougoise, 5e de la cinquième série en 11''34, et la St-Galloise, 4e de la série suivante en 11''35, ont toutes deux manqué la qualification directe pour huit centièmes de seconde. Il aurait fallu courir en moins de 11''12 pour passer au temps.

Le meilleur chrono de ces séries a été l'oeuvre de l'Ivoirienne Marie-Josée Talou (10''87), qui a devancé la reine Shelly-Ann Fraser-Pryce (10''92) dans la huitième et dernière série. La championne du monde en titre Sha'Carri Richardson (4e temps total) a réussi quant à elle 10''94 en manquant son départ.

/ATS