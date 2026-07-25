100 m: Géraldine Di Tizio-Frey sacrée en 10''96

Géraldine Di Tizio-Frey s'est parée d'or sur 100 m aux championnats de Suisse samedi à Zurich.

Victorieuse en 10''96, elle a ainsi décroché son ticket pour les Européens de Birmingham sur la distance, tout comme Salomé Kora (2e) et Natacha Kouni (3e). Mujinga Kambundji avait quant à elle échoué en demi-finales.

Course la plus attendue de la première journée de ces Nationaux, le 100 m dames, qui servait d'épreuve qualificative pour Birmingham, a tenu ses promesses. Géraldine Di Tizio-Frey a survolé la finale, améliorant ainsi de 0''02 son record personnel établi deux semaines plus tôt à Bulle.

La Zougoise représentera donc la Suisse sur le 100 m individuel à Birmingham (10-16 août), en compagnie de la tenante du titre saint-galloise Salomé Kora (11''09 en finale) et de la Zurichoise Natacha Kouni (11''15). La Tessinoise Ajla Del Ponte, 4e en 11''26, doit donc se satisfaire d'une place en relais en Angleterre.

Reais devance Mumenthaler

Mujinga Kambundji devra elle se contenter à Birmingham d'une participation au 200 m, pour lequel elle est qualifiée d'office en tant que tenante du titre. La jeune maman n'a réalisé que le 11e chrono des demi-finales, en 11''53, à 0''11 d'une place en finale. Elle avait été chronométrée en 11''73 en séries.

La finale du 100 m masculin a été remportée par William Reais. Le Grison a signé lui aussi un nouveau record personnel en 10''16 pour devancer de 0''03 le Genevois Timothé Mumenthaler (2e), champion d'Europe en titre du 200 m. Le bronze est revenu à un autre Genevois, l'espoir de 18 ans Akira Eghagha (10''30).

Werro à 0''28 de Sprunger

La star du 800 m Audrey Werro, qui effectue son retour à la compétition au Letzigrund après un camp d'entraînement, a elle frappé fort dès sa première course du week-end. La Fribourgeoise a réussi un nouveau record personnel sur 400 m lors des séries en 50''80, à 0''28 seulement du record national de Lea Sprunger !

La 3e meilleure performeuse mondiale de l'histoire sur 800 m a participé aux séries du 400 m afin de reproduire l'enchaînement de courses auquel elle aura droit aux Européens de Birmingham. Mais elle se concentrera dimanche sur la finale du 800 m, pour laquelle elle s'est aisément qualifiée en 2'06''11 (1re des séries).

/ATS