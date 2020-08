100 m: Del Ponte s'impose avec la manière

Ajla Del Ponte a fait honneur à son rang vendredi à Monaco. La Tessinoise, qui détenait le meilleur chrono parmi les engagées, a remporté le 100 m en 11''16. Avec la manière qui plus est.

'C'était impressionnant. Une démonstration de maîtrise': coach d'Ajla Del Ponte, Laurent Meuwly était un homme heureux à l'issue de cette course. 'Elle est bien sortie des starting-blocks, mais sans être exceptionnelle. Elle a réussi une très longue accélération, et a su faire abstraction de ses adversaires', a-t-il analysé.

'Et elle a fait la différence dans les trente derniers mètres, en gardant beaucoup de rythme sans se désunir contrairement à ses adversaires', a analysé le Fribourgeois, particulièrement fier que sa protégée ait su gérer la pression qui pesait sur ses épaules pour sa première apparition en Ligue de diamant en individuel.

Troisième Suissesse à s'imposer en Ligue de diamant après Nicole Büchler (Stockholm 2017) et Lea Sprunger (Birmingham 2018), Ajla Del Ponte est certes restée à 0''08 de son record personnel établi à Bulle le 11 juillet. Mais elle a enchaîné une quatrième course d'affilée en moins de 11''20, devançant nettement Aleia Hobbs (2e en 11''28) et Gina Lückenkemper (3e en 11''31).

Jason Joseph a en revanche manqué son affaire pour sa première Ligue de diamant hors territoire helvétique. L'ambitieux Bâlois de 21 ans a totalement raté son départ - son point faible - et doit se contenter d'une 7e place en 13''84, à une demi-seconde de son récent record de Suisse.

'J'étais trop dans ma zone avant le départ. Le coup de pistolet m'a même surpris, et j'ai dû prendre tous les risques. Mais je vais tirer les leçons de cet échec', a glissé le champion d'Europe M23, qui est passé du 2e au 5e rang dans la hiérarchie mondiale 2020 après cette soirée monégasque.

Salome Lang n'a pas non plus signé d'exploit à la hauteur. La Bâloise, 4e, a tout de même égalé sa meilleure performance de l'été avec 1m84. Selina Büchel s'est quant à elle classée 7e du 1000 m en 2'35''58 (record personnel), alors que Julien Wanders a terminé 10e d'un 5000 m d'anthologie en 13'49''85.

