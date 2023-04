La Tessinoise Fabiana Branca bientôt au NUC

Le contingent de Suissesse du NUC est désormais complet. Ce vendredi soir, le club de Ligue A féminine de volleyball a annoncé l’arrivée de la centrale tessinoise Fabiana Branca. Cette dernière a évolué toute sa carrière dans le club Volley Lugano à une saison près, avec un passage à Volero Zurich en 2020/2021.

« J’ai choisi de venir à Neuchâtel parce que je pense que c’est le bon endroit pour grandir et atteindre mes objectifs sportifs. J’ai hâte de commencer cette nouvelle saison dans un environnement professionnel qui a beaucoup à offrir », commente la jeune Tessinoise dans un communiqué.

Pour sa part, la coach du club neuchâtelois, Lauren Bertolacci affirme qu’un des aspects les plus importants de son travail se déroule avant la saison. « Il faut construire une équipe forte et le recrutement de bonnes joueuses suisses est primordial. Fabiana a fait une excellente saison à Lugano. Elle a un très bon bloc et sa vitesse en attaque est une arme redoutable. Elle s’intègre parfaitement dans notre trio de centrales. »

Côté LNB, la Head Coach Léonor Guyot est également en plein recrutement. Les supporters neuchâtelois auront l’occasion de retrouver une joueuse qu’ils ont vu évoluer à la Riveraine durant la finale pour le titre. Cette passeuse formée à Obwalden, avait déjà fait une saison (20/21) dans la deuxième équipe neuchâteloise avant de partir en LNA à Volley Düdingen durant les deux dernières saisons.

Plus tôt dans la semaine, le NUC avait annoncé la prolongation de Fabiana Mottis pour une troisième saison et le départ de l’Américaine Kayla Lund et des Suisses Samira Sulser, Flavia Knutti et Élise Boillat. /comm-cde