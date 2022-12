Tirage abordable pour le NUC

Le NUC en position de favori. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse féminine de volleyball a rendu son verdict mardi et les joueuses de la Riveraine affronteront le VBC Epalinges, pensionnaire de 1re Ligue. Un tirage plutôt clément pour le club de Ligue A puisque plusieurs formations de l’élite s’affronteront déjà à ce stade de la compétition. Les affiches entre Aesch Pfeffingen et Kanti Schaffhouse ou entre VFM et Guin promettent déjà beaucoup.

La rencontre entre le NUC et Epalinges est prévue le dimanche 15 janvier sur le parquet vaudois.





Adversaire connu pour Colombier

Côté masculin, Colombier Volley, actuel leader de Ligue B, fera face à son dauphin au classement, Papiermühle. Les deux équipes ne comptent pour l’heure que deux défaites en treize matches de championnat. Pour rappel, le premier duel de la saison entre ces deux formations avait tourné en faveur des Colombinois 3-0 le 2 octobre dernier. Ce huitième de finale de Coupe de Suisse est également agendé le 15 janvier 2023 et se disputera sur le terrain de Papiermühle. /gjo