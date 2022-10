Le NUC en mode pochette-surprise

Le grand révélateur avant le début de la saison pour le NUC. Les volleyeuses neuchâteloises disputent la Supercoupe ce dimanche (17h30 à Gümligen) face à Voléro Zurich avant d’entamer le championnat de Ligue A dans une semaine face à Lugano.



Détentrice du trophée, les protégées de Lauren Bertolacci vont tenter d’ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès. C’est toutefois une équipe qui a vu le départ de ses deux meilleures joueuses – Tia Scambray et Kyra Holt - qui affrontera l’ancien ogre de Ligue A.





Préparation particulière

Le NUC qui a remporté 5 titres sur 6 ces deux dernières saisons ne présente plus le même visage et reste toutefois un petit mystère. La phase de préparation a d'ailleurs vu la troupe de Lauren Bertolacci enchaîner le bon et le moins bon. Les Neuchâteloises ont remporté l’Open Femina de Nancy face à des adversaires de calibre européen, mais ont aussi encaissé des défaites surprenantes contre Cheseaux et Guin avec une équipe constamment remaniée. Dur donc de se faire une idée du niveau réel du NUC avant le match de dimanche. Pour la présidente Jo Gutknecht, la philosophie du club ne va pas changer malgré le remaniement de l’équipe.