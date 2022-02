Valtra balayé en play-out de Ligue A

Avenir compromis

L’avenir de Valtra au sein de l’élite du volleyball féminin devient de plus en plus compromis. Le club vallonnier devrait en principe participer au tour de promotion-relégation contre les deux premières équipes de Ligue B, dont Voléro Zurich. Mais il pourrait y renoncer et demander sa relégation sur le tapis vert trois ans après avoir déjà connu une promotion administrative. Une décision à ce propos sera prise ces prochains jours. /mne-swe