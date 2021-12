Lauren Bertolacci à la tête de l'équipe nationale 

Lauren Bertolacci nommée entraîneuse de l’équipe de Suisse féminine de volleyball. L’actuelle coach du NUC cumulera deux mandats : elle entrera en fonction l’été prochain tout en restant à la tête du club neuchâtelois de Ligue A, c’est ce qu’a indiqué Swiss Volley vendredi dans un communiqué. Lauren Bertolacci succède à Saskia van Hintum. Elle sera assistée par Aïda Shouk, la coach de Genève Volley. « C'est un grand honneur de représenter le pays qui est devenu ma patrie », explique Lauren Bertolacci, qui est australienne d'origine. « Le volleyball féminin en Suisse ne cesse de progresser et c'est une période passionnante pour travailler avec une équipe aussi forte. Je suis prête pour cette mission et j'assumerai cette responsabilité avec beaucoup de fierté et de dévouement. »

Lauren Bertolacci était jusque-là déjà assistante au sein de l'équipe nationale du Canada. Elle a abandonné ce mandat. /comm-mne