Le NUC sorti avec les honneurs

Le NUC peut être fier de son parcours en Ligue des champions. Les volleyeuses neuchâteloises ne sont pas passées si loin de la qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Jeudi lors du match retour du 3e et dernier tour préliminaire, les protégées de Lauren Bertolacci se sont inclinées 3-1 face au Prometey Dnipro. Déjà battu 3-0 une semaine plus tôt à la Riveraine au match aller, le NUC a été surclassé 22-25, 25-16, 25-20 et 25-13 en Ukraine, non sans avoir montré une solide résistance. Les Neuchâteloises ne poursuivront donc pas l'aventure en Ligue des champions, mais sont reversées en CEV Cup.