Le NUC fait les présentations

A la découverte du NUC version 2021–2022. Le club de volleyball neuchâtelois invite tous ses supporters samedi à 18 heures à la salle de La Riveraine pour la présentation de son effectif. Ce sera l’occasion de faire connaissance avec les nouvelles recrues du club : les deux internationales helvétiques Samira Sulser et Flavia Knutti, les jeunes Fabiana Mottis et Jill Münstermann ainsi que les deux nouvelles mercenaires, l’Américaine Jasmine Gross et la Croate Barbara Dapic.

Cette présentation est suivie d’un match amical face aux Fribourgeoises de Guin. L’entrée est libre mais elle est soumise à la présentation d’un pass sanitaire.

Le NUC entamera sa saison officielle dimanche 19 septembre à Gümligen dans la banlieue de Berne : champion national en titre, le club neuchâtelois disputera la Supercup contre Kanti Schaffhouse, le vainqueur de la Coupe de Suisse.

Le NUC commencera le championnat de Ligue A le 3 octobre à Toggenburg. Il jouera son premier match à domicile, le dimanche suivant, lors du derby neuchâtelois, contre Valtra.

Et entre-temps, l’équipe de Lauren Bertolacci disputera le match aller du 2e tour qualificatif de la Ligue des champions à Zagreb : une rencontre qui reste à agender entre le 5 et 7 octobre. La rencontre retour aura lieu le 13 ou 14 octobre à La Riveraine. /mne