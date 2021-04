Un Loclois récompensé par Swiss Volley

Un titre honorifique pour Jean-François Schulze. La fédération suisse de volleyball a décerné le « Prix du bénévolat » 2020 au Loclois de 75 ans. Cette récompense est remise aux clubs de sport populaire et à leurs membres les plus engagés. Un trophée mérité pour celui qui s’investit dans le milieu du volleyball depuis plus de 50 ans. Après avoir fondé le VBC Le Locle en 1969, Jean-François Schulze a touché à tous les aspects de ce sport. Après des rôles de trésorier et d’entraîneur, il a également porté les casquettes d'entraîneur et de président du club. Aujourd’hui, il continue d’officier en tant qu’arbitre et de partager sa passion. /comm-gjo