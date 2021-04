Le NUC prend les devants

Le NUC est rentré avec fracas dans la rencontre. Les volleyeuses neuchâteloises ont enlevé la première manche 25-14 après avoir mené 8-1 face à des Fribourgeoises qui ont rapidement dû déchanter. Les filles de Lauren Bertolacci ont connu leur seul passage à vide dans le deuxième set. Elles perdaient 14-11 avant que Tie Scambray n’aligne cinq services consécutifs pour porter le score à 16-14 en faveur de son équipe. Le set avait basculé. il a été remporté 25-19

La scoucoume pour Chiara Petitat

Et pourtant dans cette deuxième manche, les Neuchâteloises auraient pu être déstabilisées par la sortie prématurée de Chiara Petitat : La Soleuroise semble à nouveau touchée au genou alors qu’elle venait de faire un retour remarqué dans le six de base après avoir galéré plus d’une année en raison d’une blessure similaire.

Pour revenir au score, le NUC a enfoncé le clou dans le troisième set (25-21). Il n’a jamais vraiment été inquiété par des Singinoises résignées, qui n’ont pas démérité pour autant.

Mais le NUC était très fort

Martina Halter cesse la compétition

Au terme de cette partie, les joueuses du NUC ont accordé une ovation généreuse à Martina Halter. L'Obwaldienne va mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Après avoir joué durant sept ans au NUC, elle va se consacrer pleinement à son brevet d'avocat.

Acte décisif jeudi soir