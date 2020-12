Le Final Four des Championnats suisses juniors de volleyball se déroulera les 5 et 6 juin 2021 à Neuchâtel.

Prévu cette année, l’événement avait été annulé en raison de la situation liée au COVID-19. Pour éviter tout problème, la prochaine édition sera reportée de cinq semaines. En outre, le tournoi se déroulera à Neuchâtel jusqu'en 2023, soit un an de plus que prévu.



Le Swiss Volley Final Four rassemble près de 450 joueurs, une centaine d'entraîneurs et plus de 350 bénévoles. /comm-jha