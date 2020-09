Le NUC vise une troisième Supercoupe

NUC-Aesch-Pfeffingen, c’est une affiche désormais presque classique au sein de l’élite du volleyball helvétique. Une rivalité qui dure depuis plusieurs saisons et qui a souvent tourné du côté neuchâtelois lors des deux derniers exercices. En effet, les protégées de Lauren Bertolacci ont remporté la Supercoupe en 2018 et en 2019, la finale du championnat et la Coupe de Suisse l’année dernière, toujours face aux Bâloises. Un avantage à prendre avec précautions selon la joueuse du NUC, Xenia Staffelbach :