Cinq Suissesses prolongent au NUC

Le visage du NUC version 2020-2021 prend forme. Le club de volleyball neuchâtelois, actif en Ligue A, a annoncé vendredi la reconduction de contrat de cinq joueuses suisses. La passeuse Sarah Troesch, les centrales Martina Halter et Xenia Staffelbach et les attaquantes Julie Lengweiler et Chiara Petitat resteront sous les ordres de Lauren Bertolacci la saison prochaine. Les cinq joueuses font d’ailleurs partie d’un premier contingent national pour préparer les échéances européennes de l’été avec l’équipe de Suisse.

Le club a également annoncé les départs de quatre pensionnaires de la Riveraine : Nicole Eiholzer, Léonor Guyot, Romina Schnyder et Solenn Fabien quittent le NUC.





NUC-Aesch en Supercoupe

Les qualifiés pour la finale de la Coupe de Suisse, NUC et Aesch, s’affronteront en octobre prochain dans le cadre de la Supercoupe. Les Neuchâteloises pourront défendre un titre remporté en début de saison passée face aux Bâloises. Ce match oppose habituellement le vainqueur du championnat de Suisse au vainqueur de la Coupe de Suisse. Les compétitions ont été suspendues cette saison en raison du coronavirus. /comm-mmi