Le volleyball suisse à son tour en vacances

Le volleyball suisse prend à son tour des mesures liées au Coronavirus. Le comité central de Swiss Volley annonce ce vendredi dans un communiqué l’arrêt des championnats en cours. Cela concerne la Ligue A, la Ligue B, la 1re ligue, mais aussi les ligues régionales et les ligues juniors, ou encore la finale de la Coupe de Suisse du 28 mars.

Dans le canton de Neuchâtel, le NUC ne défendra pas ses titres en Ligue A féminine et en Coupe de Suisse. Le championnat est aussi terminé en Ligue pour le NUC 2 chez les dames et Colombier Volley chez les hommes en Ligue B.

L’attribution ou non des titres de champions suisses et de vainqueurs de la coupe, qui permettent de définir les équipes participant à la Supercoupe 2020, sera discutée en étroite consultation avec les organisations et communiquées ultérieurement.

Il en va de même pour l’établissement du classement de Ligue A, pour l’attribution des places qualificatives pour les coupes d’Europe, ainsi que pour les règles de promotion et relégation. /comm-lre