Jonathan Hirschi sans concurrence sur le Critérium jurassien

Le Neuchâtelois a dominé la 47e édition de cette épreuve de rallye. En tête dès vendredi soir, il n’a jamais cessé de creuser l’écart sur la concurrence et devance le Prévôtois Sacha Althaus et le Valaisan Nicolas Lathion.
Jonathan Hirschi s’impose en patron sur le 47e Critérium jurassien. Le pilote neuchâtelois a dominé de la tête et des épaules cette épreuve de rallye basée pour la première fois à Moutier. Il a signé le temps scratch de sept des huit spéciales au programme. Vainqueur en 2023 et absent des deux dernières éditions, Jonathan Hirschi, sur Citroën C3, a repoussé le Prévôtois Sacha Althaus (Skoda Fabia), double tenant du titre, à 1’04’’7. Le podium est complété par le Valaisan Nicolas Lathion (Skodia Fabia) qui termine 3e à 2’12’’9. Un podium qui échappe de peu à Michaël Burri. Le pilote de Belprahon a bouclé ce « Crité » à domicile à la 4e place à 13’’8 de la boîte. « On a fait un sacré boulot », a lâché, tout sourire, Jonathan Hirschi au terme de ce rallye, sans cacher qu’il s’agissait d’une « édition très difficile ». « Je ne pouvais pas faire mieux », a, de son côté, très sportivement reconnu Sacha Althaus à l’arrivée.
Jonathan Hirschi : « On s’est fait plaisir. »
Sacha Althaus : « Jonathan était clairement au-dessus. »
Un vrai temps de « Crité »
Cette 47e mouture s’est tenue dans des conditions typiques du Critérium jurassien avec de la pluie et même de la neige samedi après-midi. Cela n’a pas empêché trois autres régionaux de terminer dans le top 10 avec les 7e et 8e places des papas Nicolas Althaus (Skoda Fabia, à 3’41’’9) et Olivier Burri (Toyota Yaris, à 4’00’’1) ainsi que le 9e rang du Franc-Montagnard David Erard (Skoda Fabia, à 4’17’’7).
La poisse pour Clovis Brosy en historique
Ce Critérium jurassien s’est terminé avec un goût amer pour Clovis Brosy du côté des véhicules historiques. Le concurrent de Courtételle a mené la course dès vendredi soir et jusqu’à la superspéciale, ultime épreuve du rallye, samedi soir. Ce dernier tronçon lui a été fatale et l’a fait reculer au 3e rang. « J’ai eu un problème avec le moteur dans la dernière spéciale, il n’y avait plus de puissance », a confié le Vadais au micro de RFJ. /msc