Jonathan Hirschi sans concurrence sur le Critérium jurassien

Jonathan Hirschi s’impose en patron sur le 47e Critérium jurassien. Le pilote neuchâtelois a dominé de la tête et des épaules cette épreuve de rallye basée pour la première fois à Moutier. Il a signé le temps scratch de sept des huit spéciales au programme. Vainqueur en 2023 et absent des deux dernières éditions, Jonathan Hirschi, sur Citroën C3, a repoussé le Prévôtois Sacha Althaus (Skoda Fabia), double tenant du titre, à 1’04’’7. Le podium est complété par le Valaisan Nicolas Lathion (Skodia Fabia) qui termine 3e à 2’12’’9. Un podium qui échappe de peu à Michaël Burri. Le pilote de Belprahon a bouclé ce « Crité » à domicile à la 4e place à 13’’8 de la boîte. « On a fait un sacré boulot », a lâché, tout sourire, Jonathan Hirschi au terme de ce rallye, sans cacher qu’il s’agissait d’une « édition très difficile ». « Je ne pouvais pas faire mieux », a, de son côté, très sportivement reconnu Sacha Althaus à l’arrivée.