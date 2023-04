Jonathan Hirschi sur le trône du Critérium jurassien

Un podium inédit

Si le Neuchâtelois a largement dominé cette 44e édition, la bataille pour la 2e place a fait rage tout au long de l’épreuve. Jonathan Michellod et Sacha Althaus, tous deux sur Skoda Fabia, ont lutté à coup de secondes. Le Valaisan a pris l’ascendant sur le Prévôtois lors de la 8e spéciale entre Le Pré-Petitjean et Saulcy pour ne plus lâcher la place de dauphin. Il termine avec 18’’8 d’avance sur son rival. Les deux hommes grimpent pour la 1re fois sur le podium du Critérium jurassien. Malgré sa satisfaction, Sacha Althaus regrettera certainement le temps perdu dans la superspéciale à la mi-journée, là où il a concédé 10’’7 à Jonathan Michellod. « J’ai été trop gentil parce que ça glissait », lance-t-il à l’heure de l’analyse. Pas de quoi entamer son bonheur. « On n’a jamais eu de chance ici et cette fois ça nous a souri… je suis heureux », poursuit le numéro 8 de ce rallye.