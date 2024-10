Deux à la suite pour Jonathan Hirschi au Rallye du Valais

Jonathan Hirschi fait coup double au Rallye du Valais. Le pilote de Cernier et sa co-pilote Mélanie Tendille ont remporté la dernière manche du championnat de Suisse de Rally2 samedi. Le Neuchâtelois réalise un « back to back » en s’imposant pour la deuxième fois de suite sur cette épreuve. Il a su profiter de l’abandon des deux favoris, Mike Coppens et Michaël Burri pour l'emporter. À l’issue de la compétition, le Vaudruzien avouait n’avoir ressenti aucune pression négative durant les deux jours de compétition, « mes objectifs étaient de profiter et de me mettre dans ma bulle », ajoutait le pilote.

Une immense frayeur pour Michaël Burri

Le titre de champion national de Rally2 est revenu au Jurassien-Bernois Michaël Burri. Le nouveau champion de Suisse était sorti de route d’une manière très effrayante vendredi. Le pilote de Belprahon a effectué une centaine de tonneaux le long d'une falaise. Il n’a pu être extrait de sa voiture que 600 mètres plus bas. Excepté quelques contusions et un ligament de la cheville déchiré pour son co-pilote, les deux hommes sont sains et saufs. Ils sont sortis de l’hôpital dimanche et se disent heureux d’être en vie. /yca