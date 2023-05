Vegas s'impose après 1'35'' de prolongation face à Dallas

Comme ce fut le cas à l'Est entre Florida et Carolina, l'acte I de la finale de la Conférence Ouest de NHL s'est joué en prolongation.

Mais les Golden Knights n'ont eu besoin que de 1'35'' en 'overtime' pour forcer la décision face aux Dallas Stars vendredi.

Le centre Brett Howden a inscrit le 4-3 sur le premier shoot cadré dans la prolongation. Il a trouvé la faille en armant un tir alors qu'il se trouvait derrière la cage, visant les jambières du portier de Dallas Jake Oettinger. Les fans des Golden Knights ont ainsi évité le cauchemar vécu la veille par ceux de Carolina, qui avaient vu leur équipe céder face aux Panthers après 139'47'' de jeu.

L'autre grand homme du match dans le camp de Vegas fut le centre suédois William Karlsson, qui a signé un doublé aux 30e (1-1) et 42e (2-1) minutes pour permettre à son équipe de renverser la vapeur. Dallas a arraché la prolongation après avoir sorti son gardien, Jamie Benn inscrivant le 3-3 à 1'59'' de la fin du temps réglementaire.

C'était la troisième fois en quatre duels livrés cette saison que les Golden Knights et les Stars ont dû se départager au-delà du temps réglementaire, mais c'est Dallas qui s'était imposé deux fois - les deux fois aux tirs au but - dans cette situation en saison régulière. Le match no 2 de cette série qui s'annonce indécise est programmé dimanche, toujours dans le Nevada.

