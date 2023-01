Un but, un assist et une étoile pour Nico Hischier

Nico Hischier a sorti le grand jeu à Detroit lors du succès 5-1 de New Jersey. Le capitaine a inscrit un but et a délivré un assist pour ses 35e et 36e points de la saison.

Dans l'antre des Red Wings de Pius Suter, les Devils ont démontré une fois de plus leur efficience dans les matches à l'extérieur. Ils ont, ainsi, remporté 14 des 17 rencontres disputées loin de leur base.

Jeudi, Nico Hischier a été impliqué sur l'ouverture du score de Dougie Hamilton à la 30e avant de signer le 2-0 à la 37e sur une séquence de jeu de puissance. A noter que Jonas Siegenthaler était sur la glace lors des trois autres réussites des Devils sous les yeux du sélectionneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer.

Nico Hischier a obtenu la troisième étoile, la première revenant à son gardien Vitek Vanecek, crédité de 32 arrêts.

/ATS