Troisième défaite pour la Suisse à Zurich

La Suisse termine ses Ice Hockey Games à Zurich sur une troisième défaite. Les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés 4-3 ap devant la Finlande.

Après trois revers l'an dernier à Fribourg, même résultat cette année à Zurich. En six matches cette saison, la Suisse a courbé l'échine à six reprises. La constante de ces trois rencontres, c'est que la Suisse a, à chaque fois, connu des trous d'air. Ou un tiers raté par match, ce qui ne passe pas contre ce type d'adversaires. Ou une pénalité stupide, ce qui ne passe pas contre ce type d'adversaires. En prolongation, un surnombre a offert un dernier power-play à la Finlande qui l'a converti par Innala à 55 secondes de la fin de cette période supplémentaire.

Scherwey renvoyé au vestiaire

Détonateur contre les Tchèques la veille, Tristan Scherwey était attendu face aux Finlandais. Joueur d'énergie capable de rallumer un foyer éteint, le joueur de Berne n'a malheureusement pas vraiment eu l'occasion de jouer ce rôle. Au terme d'une bagarre avec Ruben Rafkin en tout début de rencontre, le Fribourgeois a dû aller se doucher avant ses coéquipiers. Au lieu de donner cinq minutes pour bagarre aux deux hommes, les officiels ont décidé de les sanctionner d'une pénalité de match. Un brin sévère.

Menés 1-0 sur un but de Mäenpää que Joren van Pottelberghe aimerait certainement pouvoir effacer de son ardoise, les Suisses se sont heurtés au coéquipier biennois de 'JvP', Harri Säteri. Et puis comme lors des deux précédents matches de ce tournoi zurichois, les joueurs de Patrick Fischer ont encaissé un deuxième but. Cette fois à la 15e de la canne d'Hyry, lui aussi membre de la quatrième ligne avec Mäenpää et le Lausannois Salomäki. Là encore, 'JvP' ne s'est pas montré sous son meilleur jour.

Thürkauf fait plaisir

Le futur portier de Lugano s'est cependant repris au fil de la partie. Dans le tiers médian notamment, van Pottelberghe a semblé bien plus à son affaire. Cela a permis aux Suisses de revenir à hauteur des Finlandais. Bertschy (16e) avait pu réduire la marque lors du tiers initial, puis c'est Thürkauf qui a trouvé la faille en power-play (36e).

L'attaquant de Lugano s'est à nouveau distingué un peu plus tard dans le match. A 4 contre 4, l'ancien joueur des Columbus Blue Jackets a profité d'une passe de Dean Kukan pour égaliser (52e). Terriblement productif en club, Thürkauf fut clairement l'une des satisfactions de ce tournoi zurichois dans le camp suisse. En avantage numérique ou à 5 contre 5, l'ex-Zougois a fait ce que l'on attendait de lui. S'il continue sur cette lancée, difficile de ne pas l'emmener à Prague en mai.

/ATS