Soirée de rêve pour les Romands

Des buts et du spectacle en National League. Lausanne a battu Berne 4-3, Fribourg a écarté Bienne 5-4 et Genève s'est imposé à Zurich 5-4 tab.

Quelle soirée de hockey sur glace! Les attaques ont pris le pas sur les défenses pour le plus grand plaisir des spectateurs présents dans les patinoires.

A Berne, Lausanne et sa nouvelle recrue Denis Malgin ont réussi à avoir la peau de l'Ours. Les Vaudois ont parfaitement négocié le tiers médian pour faire passer le score de 1-0 à 2-4 et mettre la pression sur les hommes de Dan Nachbaur. Les défenseurs lausannois, Barberio et Genazzi en tête, ont sonné la révolte. De l'autre côté, c'est Vincent Praplan qui a mené la charge avec un doublé, un assist et une omniprésence à chacun de ses shifts.

Lausanne a tremblé sur la fin avec un pressing asphyxiant des Bernois, mais Lausanne a tenu. De quoi rentrer avec les trois points et le sourire avant de recevoir Davos. Les Vaudois ont en revanche perdu Josh Jooris au cours du tiers initial. Visiblement touché au dos, le Canado-Suisse n'est pas réapparu.

Fribourg d'attaque

A Bienne, Fribourg a joué un bien mauvais tour aux Seelandais. Sans Matthias Rossi, placé en quarantaine, et David Desharnais, blessé, l'attaque fribourgeoise a 'pris feu'. Les Suédois Brodin et Stalberg ont joué leur rôle de locomotives et Killian Mottet a prouvé, si besoin était, qu'il faisait partie de la race des buteurs.

Peut-être émoustillés par leur démonstration face à Lausanne, les Biennois ont trouvé sur leur chemin une formation préparée. Et lorsqu'un Damien Brunner se plante, comme sur le 0-2 de Mottet, le portier Joren van Pottelberghe ne peut pas réaliser de miracles. Hormis la pénalité de match infligée à Herren, les Dragons ont superbement géré cette partie qui aurait très bien pu se finir durant le temps supplémentaire.

Genève résilient

On s'attendait à une partie animée entre Zurich et Genève, force est de constater que l'on n'a pas été déçu. La lecture des deux contingents suffisait à mettre l'eau à la bouche et les artificiers ont fait le show. D'un côté le trio Noreau-Roe-Andrighetto et de l'autre le trio Vermin-Omark-Tommernes, parfaitement secondé par Winnik et Fehr. Menés 4-1 après huit (!) secondes dans la dernière période, les Aigles ont su remonter la pente pour finalement égaliser à la 54e par Fehr en power-play. Après cinq minutes haletantes mais vierges de but, tout s'est décidé aux tirs au but. Et dans cet exercice, ce sont les Genevois qui se sont montrés les plus habiles en inscrivant leurs trois premiers penalties pendant que Descloux frustrait les Lions.

A Lugano, Zoug a pu compter sur un excellent Genoni pour repartir du Tessin avec la totalité de l'enjeu au terme d'un succès 3-2. Et dans le dernier match de la soirée, Rapperswil est allé s'imposer 5-1 à Ambri avec un très bon Cervenka, auteur d'un but et de deux assists.

