New Jersey et Roman Josi inarrêtables

Soirée faste pour New Jersey et Roman Josi ! Les Devils de Nico Hischier et de Jonas Siegenthaler ont cueilli un onzième succès de rang alors que le Bernois a délivré quatre assists.

New Jersey s'est imposé 3-2 à Toronto sur une réussite de Yegor Sharangovich après 57'' de jeu dans la prolongation. Nico Hischier a tenu, une fois de plus, les premiers rôles. Le capitaine valaisan a signé le 2-1 pour son huitième but de la saison. Dans le camp adverse, Denis Malgin est, quant à lui, resté muet pour un huitième match de rang.

Battus lors de leurs huit dernières confrontations par Toronto, les Devils savourent une douce revanche. 'Nous sommes vraiment devenus une belle équipe, se félicite Nico Hischier. Jouer contre nous ne va pas être simple...'

Pour la sixième fois de sa carrière, Roman Josi a réussi un match à quatre points au moins. Impliqué dans quatre des cinq goals des Predators lors de la victoire 5-4 à domicile devant les Islanders, le Bernois a obtenu la deuxième étoile. Auteur du 3-1 sur un service de Josi, Nino Niederreiter a marqué son huitième but de l'exercice. Avec cette troisième victoire de rang, Nashville est en passe d'effacer un début de saison un brin laborieux.

Pius Suter a, également, brillé jeudi soir. Le Zurichois a inscrit le sixième but de Detroit qui s'est imposé 7-4 à San Jose. Déjà auteur d'un assists sur le 4-2 de Joe Veleno, l'ancien meilleur compteur de la National League a comptabilisé son quatrième but de la saison.

