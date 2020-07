NHL: Pius Suter a signé pour un an aux Chicago Blackhawks

Pius Suter sait désormais avec quel club il va tenter l'aventure de la NHL. L'attaquant suisse a signé un contrat d'un an avec les Chicago Blackhawks, où il touchera 925'000 dollars.

Après cinq saisons avec le club du Hallenstadion, Suter avait activé en début de semaine une clause de départ pour la NHL, alors que son contrat allait jusqu'en 2023. A Chicago, il pourra évoquer Zurich, puisque Marc Crawford, ancien entraîneur des Lions, est assistant chez les Blackhawks.

Pius Suter aura notamment comme coéquipier le Tchèque Dominik Kubalik, ancien buteur d'Ambri-Piotta qui est parti en NHL depuis un an. Même s'il n'a jamais été drafté, Suter a déjà participé deux fois au camp d'avant-saison avec Chicago (2017, 2018) et une fois avec les New York Islanders (2019). Il n'avait jamais passé le cut et était rentré en Suisse.

/ATS