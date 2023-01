Loin d'être brillant, Genève mate Lausanne

Opposé à un LHC crispé, Genève s'en est sorti aux Vernets. Les Aigles ont dominé les Lions 4-2.

Qui aurait pensé en début de saison que le 6 janvier 2023, le troisième derby lémanique opposerait le leader de National League à l'avant-dernier du classement? Peu de monde, assurément.

Déséquilibré au regard du classement, ce match des extrêmes ne fut pas une grande partie entre un Lausanne mal en points et un Genève fatigué. Fatigué mais pas lessivé et avec encore assez de grinta pour se défaire d'un adversaire désorganisé comme ce LHC-là.

Outre cette désorganisation, le club vaudois doit aussi composer avec des joueurs absolument pas au niveau. Souvent montré du doigt pour ses performances peu avenantes, Ronalds Kenins s'est signalé par une nouvelle pénalité à un moment crucial (20e). Alors que Lausanne avait tenu le coup, le Letton et Noah Rod se sont heurtés et c'est le numéro 81 du LHC qui a trinqué. Et sept secondes après le début du power-play, Josh Jooris a pu ouvrir la marque à 18 secondes de la première pause.

Les Lions pensaient avoir la chance de leur côté lorsqu'Emmerton a pu égaliser à la 22e. Seulement 12 (!) secondes plus tard, Filppula a profité d'une mise en échec ratée de Jason Fuchs pour inscrire le 2-1. En panne totale de confiance, Lausanne a bien failli concéder le 3-1 à la 26e après une faute de Kovacs sur Maurer qui a donné un penalty. Mais Winnik a trouvé le poteau.

A la 29e, c'est Filppula qui a été renvoyé au vestiaire pour un coup de crosse sur Emmerton. Incapable de sortir quelque chose de positif de ces cinq minutes de supériorité numérique, les Vaudois ont même encaissé le 3-1 par Jooris à la suite d'un power-play offert par Punnenovs pour avoir joué le puck trop loin de sa zone derrière le but.

Rare étincelle dans la nuit lausannoise, Michael Raffl a réduit le score à la 51e. Mais cette réussite ne déboucha pas sur une révolte des hommes de Geoff Ward.

Tandis que les Aigles se déplacent samedi à Berne, les Lions doivent maintenant affronter des Fribourgeois qui couchent sur cinq succès de rang. Encore un match tendu pour un LHC qui semble dépourvu de solutions pour se sortir du marasme dans lequel il est embourbé.

/ATS