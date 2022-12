Les Devils dominés par les Islanders

Les Devils se sont réveillés trop tard vendredi en NHL.

Malmené durant deux tiers-temps par les Islanders, New Jersey s'est incliné 6-4 devant la franchise new-yorkaise pour subir sa sixième défaite de la saison en 27 parties.

Tout avait pourtant commencé de manière idéale pour les Devils, qui ont ouvert la marque sur une réussite de leur capitaine valaisan Nico Hischier (12 buts cette saison) en supériorité numérique après 5'32'' de jeu. Mais ils ont ensuite accumulé les erreurs pour se retrouver menés 6-2 après 1'00'' dans le troisième tiers.

New Jersey a recollé à 6-4 à 6'21'' de la fin, grâce notamment à deux assists de Jonas Siegenthaler et alors qu'Akira Schmid avait déjà quitté sa cage. Mais les Devils n'ont pas pu renverser la vapeur, et leur portier bernois a concédé sa première défaite de la saison après avoir remplacé Vitek Vanecek à la 25e, à 4-1.

La 2e étoile pour Meier

La soirée fut plus douce pour Timo Meier, qui a été désigné deuxième étoile d'un match gagné 6-1 par San Jose à Anaheim. L'attaquant appenzellois des Sharks a ouvert la marque à la 11e avant d'être crédité d'un assist sur le 2-0. Il en est désormais à 27 points cette saison, soit 1 de moins que Nico Hischier.

Philipp Kurashev a, lui, réussi son 9e assist dans ce championnat 2022/23 sous le maillot des Chicago Blackhawks, qui ont été battus 3-1 à domicile par Winnipeg. A noter par ailleurs que les Coyotes de Janis Moser ont battu 4-3 la meilleure équipe de la Ligue, Boston, en ayant cadré 16 tirs contre 46 pour les Bruins. La franchise de l'Arizona n'avait plus battu Boston depuis... octobre 2010.

/ATS