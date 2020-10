Les Coyotes renoncent à drafter un joueur coupable d'actes racistes

Les Coyotes renoncent à recruter le défenseur Mitchell Miller, qu'ils ont récemment drafté au 4e tour, après avoir appris qu'il a été plus jeune l'auteur d'agressions racistes, verbales et physiques.

'Nous savions qu'un incident de type intimidation s'était produit en 2016. Nous ne tolérons pas ce type de comportement, mais nous avons estimé que l'accueillir constituait un moment propice pour le rendre responsable de ses actes et lui donner l'opportunité d'être un leader dans la lutte contre le racisme', a déclaré le président des Coyotes Xavier Gutierrez.

'Mais nous en avons appris davantage. Et ce que nous avons appris ne correspond pas aux valeurs fondamentales et à la vision de notre club sur la question du racisme, et nous a conduits à renoncer à nos droits' de recruter le joueur, a-t-il ajouté.

Ces nouveaux éléments ont été dévoilés lundi dans un article du journal Arizona Republic: Miller s'en étant pris en 2016 à Isaiah Meyer-Crothers, un camarade de classe noir souffrant de déficience intellectuelle. Ce dernier a assuré avoir été victime de harcèlement, d'insultes racistes et agressé physiquement par Miller, qui s'est excusé pour ces faits après qu'ils ont été révélés.

'M. Miller est maintenant un joueur libre, qui peut poursuivre son rêve de devenir un joueur de la NHL ailleurs', a insisté le patron des Coyotes, redoublant 'd'excuses' auprès de la famille Meyer-Crothers.

