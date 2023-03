Lennström pour remplacer Tömmernes à Genève-Servette

Genève-Servette tient le successeur (espéré) d'Henrik Tömmernes, qui retourne dans son pays. Il s'agit du défenseur suédois Theodor Lennström (28 ans) en provenance de Fäjestad (1re division suédoise)

Lennström s'est engagé pour deux saisons soit jusqu'au terme de l'exercice 2024-2025.

Le club genevois devait faire face au départ de son meilleur défenseur Henryk Tömmernes qui retourne à Frölunda Göteborg après six années passées aux Vernets. La tâche n'était pas simple pour Marc Gautschi, le directeur sportif du club genevois.

Son choix s'est finalement porté sur le défenseur offensif Theodor Lennström. Cette saison, il compte 30 points (13 buts, 17 assists) en trente et un matches dans les rangs de Färjestad. 'Il est l'un des défenseurs les plus dominants de la SHL et il a été notre priorité dès le début. Theodor (Lennström) est un patineur extrêmement rapide et dynamique, ce qui le rend efficace dans les trois zones. Avec sa forte volonté offensive et ses qualités de playmaker, il va dynamiser notre jeu', précise Gautschi dans un communiqué du club.

Passage par la KHL

Né à Stockholm, il a été formé à l’AIK IF, une équipe avec laquelle il fait ses débuts professionnels au second échelon suédois lors de la saison 2013-2014 à l’âge de 19 ans, Lennström a joué en SHL (1re division suédoise) avec Färjestad (2017-2019) puis avec Frölunda (2019-2021) avec qui il remporte la Champions Hockey League.

Theodor tente ensuite sa chance en Amérique du Nord avec les Condors de Bakersfield, l'équipe ferme des Oilers d’Edmonton, lors de la deuxième partie de la saison 2020-2021. Il revient en Europe l’année d’après en signant avec le Torpedo Nizhny Novgorod (KHL). Il finit cette saison 2021-2022 en Suède avec l’équipe de Färjestad qu’il connaît bien. Il remporte le titre de SHL en étant étincelant lors des play-off (4 buts, 10 passes en 19 matchs). International suédois a plusieurs reprises, il dispute les Jeux olympiques de Pékin en 2022 avec les Tre Kronor.

