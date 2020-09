Le Lightning écrase les Islanders

Il n’y a pas eu de miracle pour les Islanders ! Eprouvé par sa série au meilleur des sept matches contre Philadelphia et par un transfert dimanche entre Toronto et Edmonton, New York a lâché prise.

Les Islanders se sont inclinés 8-2 devant Tampa Bay lors de l’Acte I de la finale de la Conférence Est. Qualifié pour cette finale depuis le 31 août et sa victoire sur Boston dans le cinquième match de la série, le Lightning n’a fait qu’une bouchée des Islanders. Brayden Point a été l’homme du match avec ses deux buts et ses trois assists. 'Tampa Bay a marqué sur chacune de nos erreurs', déplore le coach des Islanders Barry Trotz.

L’Acte II aura lieu mercredi.

/ATS