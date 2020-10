Lausanne revient de loin, Bienne battu dans le derby

Lausanne a obtenu deux points de son déplacement à Ambri. Les Vaudois se sont imposés 3-2 en prolongation sur une réussite de Bertschy.

Timide en ce début de saison, Christoph Bertschy n'a pas oublié qu'il demeurait un excellent joueur de hockey. Parfaitement servi par Charles Hudon, le Fribourgeois a crucifié Ciaccio à la 63e pour offrir un deuxième point au LHC.

Mais le succès lausannois fut long à se dessiner. Et lors des cinq minutes supplémentaires, les Lions auraient pu se retrouver dans le camp des perdants sans une superbe parade de Luca Boltshauser juste avant le but de Bertschy. En supériorité numérique, les Vaudois ont un peu oublié de défendre et les Tessinois ont bien failli leur faire payer cette erreur de jugement. Mais Boltshauser a fait ce qu'il fallait et dans la continuité, Bertschy a pu sceller le score.

Les Vaudois ont entamé la partie avec la volonté de mettre les Léventins sous pression. La statistique du premier tiers fut éloquente avec 21 tirs à 4 en faveur des Lausannois. Mais incapables de battre Ciaccio, les hommes de Craig McTavish se sont placés sous la menace de Léventins loin d'être maladroits, en particulier en avantage numérique. Ambri a d'ailleurs inscrit ses deux réussites en supériorité numérique, avec un nouveau but du Finlandais Nättinen. Heureusement que Lausanne a pu compter sur Denis Malgin. Le joueur des Maple Leafs a trouvé deux fois la faille pour remettre à chaque fois les deux équipes à égalité.

A Bienne devant une assistance clairsemée en raison des restrictions cantonales, les Seelandais se sont inclinés 4-3 devant leur rival cantonal du CP Berne. Malgré une belle poussée en fin de partie grâce notamment à la pénalité de 5' contre Thomas Rüfenacht, les Biennois n'ont pas réussi à refaire complètement leur retard de deux buts. Le Suédois Ted Brithen s'est illustré dans les rangs des Ours avec deux buts et un assist. A Bienne, le retour de Damien Brunner (un but et un assist) n'a pas suffi. Les joueurs de Lars Leuneberger subissent leur troisième défaite en quatre matches.

Dans le dernier match de la soirée, Rapperswil est allé empocher trois points en dominant Langnau 1-0 sur un goal de Roman Cervenka.

/ATS