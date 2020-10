Langnau et Zoug en quarantaine

Le match de National League prévu vendredi entre Zoug et Langnau est reporté. Les deux équipes sont en quarantaine préventive après la découverte d'un cas positif au Covid-19 dans leur effectif.

L'EVZ et les Tigers sont les sixième et septième équipes à se retrouver en quarantaine dans une Ligue qui comprend douze clubs et qui n'a commencé que le 1er octobre! Fribourg-Gottéron, Lugano, Bienne, Rapperswil-Jona et Ambri-Piotta ont connu le même sort, et seuls le Dragon et les 'bianconeri' ont déjà repris la compétition.

Seuls six des douze matches prévus en NL jusqu'à la pause réservée initialement à l'équipe nationale restaient ainsi programmés vendredi en début d'après-midi. La rencontre que Zoug devait disputer dimanche face à Ambri avait déjà été reportée en raison de la quarantaine léventine. Celle que Langnau doit disputer sur la glace des Zurich Lions figurait toujours au programme dominical.

/ATS