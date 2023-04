Genève s'incline à Zoug

Genève-Servette et Zoug en sont à 1-1 dans leur demi-finale des play-off de National League. En Suisse centrale, les Zougois se sont imposés 3-1.

Cette série entre le leader de la saison régulière et le double champion de Suisse s'annonce passionnante. Mais les Genevois devront maîtriser leurs nerfs s'ils entendent rendre la vie dure aux hommes de Dan Tangnes.

Les Zougois sont entrés dans le match avec une vraie conviction. Et les Genevois n'ont eu d'autre choix que de subir. Et puis à la 16e, Lino Martschini a décidé que la plaisanterie avait assez duré. Très habile techniquement, le lutin zougois a effectué un mouvement qui a fait se télescoper Henrik Tömmernes et Tanner Richard. Il a ensuite feinté Roger Karrer avant de battre Robert Mayer d'un tir soudain.

Les Aigles sont revenus dans le match à la 28e sur power-play. Si bon durant la saison régulière, le jeu de puissance grenat a retrouvé son punch. Avec un peu de chance, le peu a atterri sur la palette de Linus Omark qui a pu égaliser.

Seulement les joueurs de Dan Tangnes n'ont pas laissé les Genevois y croire. A la 38e, Carter Camper a ouvert son compteur en piquant le puck à un Sami Vatanen peu à son affaire lors de ce match.

Au cours du troisième tiers, Leonardo Genoni a une fois de plus fait étalage de tout son talent. Alors qu'Omark avait une cage bien ouverte, le septuple champion de Suisse a réussi à repousser le puck loin de sa cage. Hormis cette occasion, les Genevois n'ont pas pesé sur la cage adverse. Nico Gross a pu valider le succès des Taureaux dans la cage vide.

Dommage toutefois que les Grenat se soient montrés revanchards en fin de partie. On pense notamment là à Henrik Tömmernes, auteur d'une faute aussi bête qu'inutile sur Dario Simion.

