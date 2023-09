GE-Servette tombe à Langnau, FR-Goattéron revient de loin à Davos

Tous en déplacement à l'occasion de la première soirée complète de la saison, les clubs romands de National League ont connu des fortunes diverses. Gottéron et Bienne ont gagné, pas Genève-Servette.

Le champion de Suisse en titre n'a pas eu la vie facile à Langnau et a fini par se faire piéger après 65'' en prolongation (2-1 signé Julian Schmutz).

Contre une défense emmentaloise dans un premier temps très regroupée, les hommes de Jan Cadieux ont trouvé la faille par Guillaume Maillard (13e). Dès la mi-match, les locaux se sont rebiffés, devenant de plus en plus tranchants en contre-attaque et ajustant à deux reprises le poteau (Pesonen à la 28e et Riikola à la 32e). Logiquement Langnau a arraché la prolongation à la 56e sur un tir de Saarela avant de faire la différence en 'overtime'.

Petit miracle fribourgeois

Fribourg-Gottéron a viré en tête en début de deuxième période à Davos lorsque Samuel Walser a su profiter d'un puck mal maitrisé par Michael Fora (24e). Déjà en difficulté durant la période intermédiaire mercredi contre Lausanne, les hommes de Christian Dubé ont ensuite encaissé trois buts entre les 33e et 39e minutes.

Mal dans leurs patins, les Dragons se sont alors rebiffés, parvenant à renverser le score via deux buts à la 55e minute (DiDomenico et Sörensen) et un arrêt de classe de Reto Berra à 9 secondes de la sirène finale. Score final: 4-3 pour les Fribourgeois.

Bienne a su se montrer patient

Les gardiens finlandais Mikko Koskinen et Harri Säteri ont été les meilleurs acteurs d'un Lugano - Bienne qui a finalement primé les visiteurs, plus réalistes. Vainqueurs 3-0, les Seelandais ont fait tardivement la différence via des réussites de Yakovenko, Brunner et Olofsson dans les sept dernières minutes de la partie.

Inefficace en supériorité numérique durant plus de 12 minutes, le Lausanne HC est pour sa part rentré bredouille de Berne (4-1). Les Vaudois se sont cassé les dents durant 56'01' sur le portier suédois Adam Reideborn, tout droit venu de KHL. Le Fribourgeois Tristan Scherwey a signé un triplé dans cette rencontre, parfois électrique.

Ajoie trop tendre

Sur leur glace, les ZSC Lions ont obtenu un premier succès qui ne souffre aucune discussion contre Ajoie (7-3). La verve offensive de Reto Schaeppi (1 but et 1 assist durant la période initiale) a rapidement tué tout suspense et mis sur orbite le 'Z'. Après le 5-1 (29e), Damiano Ciaccio a remplacé Tim Wolf dans la cage ajoulote.

Dans les autres rencontres, Ambrì-Piotta a pris le dessus sur Rapperswil. Passeur sur le 3-2 du Suédois Jakob Lilja, Michael Spacek a signé le 4-2 décisif à la 56e. Enfin, la surprise de la soirée a été signée par Kloten à Zoug (6-3). Les Aviateurs se sont montrés brillants en supériorité numérique en marquant sur leurs trois power-play.

